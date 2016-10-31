بالصور: الوشم الـ40 لـ ديفيد بيكهام

قام نجم كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام David Beckham برسم 3 أوشام على جسده في أسبوع واحد، حتى أصبح لديه 40 وشماً على جسده.

وقد نشر ديفيد صورة له بالأبيض والأسود على حسابه الخاص في موقع انستقرام، أظهر فيها رقبته التي قام برسم وشمين جديدين، عليهما عبارتان؛ الأولى عبارة عن جملة "أنا أحبك"، والثانية عبارة عن جملة "افعلها وأنت خائف".

وكان النجم البالغ من العمر 41 عاماً قد رسم هذين الوشمين الجديدين في أسبوع واحد ليرسم وشماً ثالثاً على ساقه، هو عبارة عن صورة لصبيّ صغير وفتاة صغيرة.

واللافت أن معظم أوشام ديفيد بيكهام تحمل رسائل ذات مغزى في حياته العائلية، منها التواريخ المهمة، أو الجمل المعبّرة وأسماء أولاده، أو غير ذلك.

يذكر أن أول وشم قام برسمه ديفيد بيكهام على جسده كان في عام 1999، بعد ولادة ابنه الأكبر بروكلين من زوجته النجمة العالمية فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham.

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