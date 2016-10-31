الفنان المغربي نعمان لحلو يتضامن مع سعد لمجرد لكن بشرط!

المغرب- حسناء عتيب

علق الفنان المغربي نعمان لحلو، في تدوينة له أول يوم أمس، حول قضية الفنان المغربي سعد لمجرد، المتهم باغتصاب فتاة في باريس، أنه إذا تبث، فعلاً أن "لمعلم" متهم، سيسحب تضامنه، وسيشعر حينها بالأسف والحزن على والديه الغيورين على وطنهما .

وقال لحلو، إن جريمة الاغتصاب هي جريمة مشينة ولا تسامح مع مرتكبها، مهما كان وأياً كان، ولكن وبالمنطق فقط، معتبراً، أن أبناء جلدته كانوا أقسى عليه من أي شعب آخر، وحكموا عليه حتى قبل حكم المحكمة.

وأضاف :"ثم هناك عملية التصوير والإرسال الفوري للمواقع، أثناء القبض عليه. كل هذا يجعلنا نضع علامة استفهام !! ولا نتسرع في الحكم على فنان شاب سليل أسرة فنية يحبها المغاربة، حتى يقول القضاء كلمته".

وأشار في ذات السياق:"ولكي أقول كلمة حق، فسعد شاب جد مهذب، ولا يلقبنا نحن من أقدم منه في المهنة سوى بلقب "عمي " أو "خالتي". وأنا لم أر منه سوى الأدب والتواضع في كل مرة قابلته…صحيح بإمكاننا معاتبته ضمن نقد فني، على بعض مواضيعه، ولكن هذا موضوع آخر، وهو الآن في ورطة ولا ينبغي أن نقسو عليه، ونحكم عليه قبل المحكمة".

وقال نعمان سعد المجرد، حطم كل قياسات الشهرة في فترة 3 سنوات وأصبح من كبار نجوم العالم العربي، وهذا في حد ذاته، كفيل بأن يجعل له كثيراً من الحساد الذين يتمنون سقوطه، على حد تعبيره .

في سجن انفراديFleury Mérogis ويوجد سعد لمجرد في سجن

بعيداً عن باقى السجناء حتى لا يتعرض لأية مضايقات، في انتظار أن يتواجه اليوم مع الفتاة التي تتهمه بالعنف والاعتداء الجنسي .