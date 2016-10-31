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بالصور: حسن الرداد "يؤكد وينفي" زفافه وإيمي سمير غانم في يوم "عيد الحب"

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الإثنين 31-10-2016 20:48

رداً على الشائعات المنسوبة إلى حماته الفنانة القديرة دلال عبد العزيز بتأجيل حفل زفاف ابنتها إيمي سمير غانم لأجل غير مسمّى، ورضوخاً لرغبة جمهوره فى إعلان تفاصيل حياته الخاصة، أعلن الفنان حسن الرداد رسمياً عقد حفل زفافه يوم أربعة نوفمبر المقبل الموافق ليوم الحب في .

الرداد ظل حتى الأمس يرفض التطرق لحياته الخاصة، وأعلن عبر حسابه في موقع فيسبوك أنه لن يتكلم بتاتاً على زواجه، فتعرض لتعليقات غاضبة جداً من جمهوره، وتدهورت الأمور بعدما انطلقت شائعات منسوبة لحماته الفنانة دلال عبد العزيز قيل فيها إن الحفل المقرر عقده بمدينة الجونة تأجل لأجل غير مسمّى بسبب الظروف الصحية الطارئة للفنان سمير غانم.

لهذا، تراجع الرداد عن تحفظه بالكشف عن تفاصيل حياته الخاصة، وأعلن اليوم عبر حسابه الرسمي بموقع انستقرام أن الزفاف سيجري في يوم 4 نوفمبر، ثم فتح باب التعليقات لتلقّي التهانى من الجمهور، ونشر صورة له من عمل فنيّ يجمعه بالعروس إيمي وهي بملابس الزفاف!

المثير أن حسن لم ينشر التأكيد عبر حسابه الموثق في موقع فيسبوك، بل واصل الغموض بالتشديد على أنّ كلّ ما ينسب إليه من تصريحات مصدرها "حسابات مفبركة" على السوشيال ميديا، وأضاف: "كل التصريحات إللى بتنقل على أسمى بتتاخد من اكونتات مزيفة سواء على الفيس بوك او أى وسيلة من وسائل الاجتماعي ، أرجو عدم أخذ أى تصريحات الا من حسابى الرسمي على الفيسبوك".

على إنستقرام الرداد سيتزوج رسمياً يوم الجمعة المقبلة .. وعبر فيسبوك، حسن لا يعترف بكل ما ينشر عن الخطوبة والزواج، ويعتبرها تصريحات مفبركة..ولكن المصادر المقرّبة من عائلة سمير غانم تؤكد أنّ الحفل سيقام في موعده، ولا نية للتأجيل إلا إذا تعرض الفنان الكبير لأزمة صحية طارئة على خلفية جراحة القلب التي أجريت له مؤخراً.

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سيدتي

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