رئيس شركة استثمارات سيناء: أول مشروعات الشركة ستكون "الصناعات الغذائية"

قال الدكتور حسن فهمى، رئيس الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء، إن هناك جمعية عمومية ستراقب الشركة التى تتكون من المساهمين بها، لافتا إلى أن التوجه كان فى الأول لأبناء سيناء بسبب ما يقال عن إهمال المنطقة وتهميشها، مستطردا أنه قد يفتح المجال لدخول أشخاص آخرين غير أهالى سيناء، موضحا أن أوا مشروعات الشركة ستكون الصناعات الغذائية، وكذلك فتح مجزر آلى للدواجن، ومصنع للمنتجات البلاستيكية.

وأضاف فهمى، حواره لبرنامج الحياة اليوم الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الشركة ستتكامل مع المشروعات القومية التى تقيمها الدولة، وليس من اختصاص الشركة قائلا:" أنا ممكن أخدم على المشروع والمشروع يخدم عليا"، لافتا إلى أن الدولة تقيم مشاريع بنية تحتية ضخمة تسهل للشركة إقامة مشاريع انتاجية بسيناء.