موجز أخبار مصر للساعة 10.. استقالة إياد مدنى أمين عام منظمة التعاون الإسلامى

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع"، عددا من الأخبار المهمة فى الساعات الماضية، أهمها استقالة إياد مدنى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى من منصبه، وذلك عقب تصريحاته المسيئة فى حق القيادة السياسية المصرية، وإلى موجز لأهم أخبار مصر للساعة العاشرة مساء.

رئيس البرلمان: نتضامن مع الحكومة فى القرارات الاقتصادية حتى لو كانت مؤلمة

أكد د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان يساند الحكومة فى كل القرارات الاقتصادية التى تساعدها للنهوض من الأزمة الإقتصادية، قائلا:" "نتضامن مع الحكومة فى كل القرارات الاقتصادية حتى لو كانت صعبة ومؤلمة من أجل الخروج من النفق المظلم".

استقالة إياد مدنى من منصب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى



> أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، استقالة إياد أمين مدنى من منصبه كأمين عام للمنظمة.

إسرائيل تعدم ضابطا فلسطينيا لإطلاقه النار على 3 من جنود الاحتلال برام الله

أعدم الإحتلال الاسرائيلى، مساء اليوم الاثنين، ضابطا فى الشرطة الفلسطينية عقب إطلاقه النار على جنود اسرائيليين قرب مستوطنة "بيت إيل" شمال مدينة رام الله.

حبس ضابط وأمينى شرطة لاتهامهم بالتسبب فى هروب سجينة من قسم إمبابة

قررت نيابة إمبابة برئاسة المستشار باهر حسن، حبس ضابط واثنين من أمناء شرطة بقسم إمبابة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتسبب في هروب مسجونه محكومة عليها بالسجن 15 سنة، من حجز قسم شرطة إمبابة بعد مغافلة الحرس أثناء الزيارة .

السيسى يهنئ "ميشال عون" هاتفيا ويشيد بإعلاء اللبنانيين المصلحة الوطنية



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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً بـ"ميشال عون"، حيث وجه الرئيس له التهنئة بمناسبة انتخابه ظُهر اليوم رئيساً للجمهورية اللبنانية، مؤكداً على أهمية هذه الخطوة فى تدعيم الاستقرار فى لبنان الشقيق وترسيخ مفهوم الدولة الوطنية بمؤسساتها.

رئيس الوزراء: "المركزى" يستعد بكل الآليات التى تمكنه من توحيد سعر الصرف

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن الحكومة عرضت على مجلس النواب اليوم الاثنين الموقف الاقتصادى والإجراءات التى تتخذ مع البنك المركزى، لافتا إلى أن هذه المرحلة تحتاج تواصلا مع الحكومة ومجلس النواب لتحقيق الصالح العام. وحول سعر الصرف قال: إن البنك المركزى يستعد بكل الأدوات والآليات التى تمكنه من توحيد سعر الصرف

أين وصلت التحقيقات فى محاولة اغتيال النائب العام المساعد؟.. نيابة أمن الدولة تستجوب عناصر "حسم" لتورطهم فى القضية.. والأمن الوطنى: المجموعة استهدفت "على جمعة" وتواجه 11 اتهاما أبرزها قتل رجال شرطة

واصلت نيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات التى باشرتها حول واقعة محاولة اغتيال النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائى، المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، باستجواب عدد من عناصر حركة "حسم" الإخوانية، المتورطين فى استهداف موكبه.



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"اقتصاد حرب".. أو "سلام يا حكومة"

يعلم القاصى والدانى أبعاد الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها الوطن فى ظل عجز الحلول التقليدية مع الوضع الحالى، وتفاقم الأمور لاسيما مع حدوث أمور طارئة تزيد الوضع سوءا، وبناء عليه يُطرح تساؤل هل نحتاج إلى اقتصاد حرب؟، خاصة فى ظل وجود مشاكل وهموم مستعصية تؤيد هذا الاتجاه، وبناءً عليه يرصد "برلمانى" أبرز "7 أزمات" فيما يلى.

بالفيديو.. بكرى لـ"خالد صلاح": لم أطلب سحب الثقة من الحكومة وأتوقع تغيير 10 وزراء

نفى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، قيادته لتوجه اليوم في مجلس النواب لسحب الثقة من الحكومة، مؤكدا أن مصر تواجه تحديات صعبة وأزمات اقتصادية كبيرة، وتخوض حرباً شرسة، فى ظل ارتفاع حجم الواردات وانخفاض الصادرات.