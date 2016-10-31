مدير الزرقا التعليمة بدمياط: إغلاق 3 مراكز للدروس الخصوصية

قال بكر عيد مدير إدارة الزرقا التعليمية بدمياط لـ"اليوم السابع" إن اللجنة المكلفة بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية قامت بإغلاق 3 مراكز معروفة بدائرة مركز الزرقا، وتم تشميع هذه المراكز كما تم فحص 4 مراكز أخرى وتبين أنها غير مفعلة وأن المعلمين بها قاموا بنقل عملها إلى مجموعات مدرسية وتم أخذ تعهد عليهم لمنع فتح مراكز الدروس مرة أخرى، وأنه تم تفعيل مبادرة مدارس بلا دروس وتفعيل المجموعات المدرسية فى جميع مدارس الإدارة.

من ناحية أخرى قال عيد إنه تم التنسيق مع المحاسب محمد عبد الوهاب مكرم - رئيس مركز ومدينة الزرقا، للمرور اليومى على المدارس طبقا لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، حيث تم اليوم المرور على مدرستى الشهيد عصام محمود الابتدائية ومدرسة الشهيد الموصلى الابتدائية بقرية ميت الخولى عبد الله، وتم الاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظامها داخل مركز الزرقا.