وزير الخارجية الألماني يهنئ «عون» بانتخابه رئيسًا للبنان

هنأ وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ميشال عون، بانتخابه رئيسًا جديدًا للبنان.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، أن انتخاب ميشال عون بعد فراغ منصب الرئيس لما يقرب من عامين ونصف العام يعد إشارة واضحة على أمل كبير في تكوين ديمقراطية لبنانية قوية قادرة على مواجهة كافة التحديات التي تعترضها.

يذكر أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أعلن حصول ميشال عون على 83 صوتًا مقابل 36 ورقة بيضاء وسبعة أوراق ملغاة وصوت واحد للنائبة ستريدا طوق، وفور إنهاء جلسة الانتخاب، افتتح رئيس المجلس جلسة القسم التي أدلى فيها عون القسم رئيسًا للبلاد.

أ ش أ