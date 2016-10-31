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الداخلية التونسية تحتجز 100 شخص بعد عمليات شغب في مباراة الترجي والإفريقي

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الداخلية التونسية تحتجز 100 شخص بعد عمليات شغب في مباراة الترجي والإفريقي الداخلية التونسية تحتجز 100 شخص بعد عمليات شغب في مباراة الترجي والإفريقي

قوات الأمن التونسية – أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن إجمالي ما تم احتجازهم على خلفية أعمال الشغب التي صاحبت مباراة الدربى التونسى بين فريقى الترجى والإفريقى بالدورى التونسى بلغ نحو 100 شخص.

وذكرت الداخلية التونسية – في بيان لها اليوم – أن المباراة التي شهدها أكثر من 25 ألف متفرج سجلت العديد من أعمال العنف والشغب والرشق بالمقذوفات الصلبة والحجارة تجاه أفراد الأمن خلال الشوط الثانى وعقب نهاية المباراة وإشعال الشماريخ بكثافة في المدارج.

وأوضحت أن قوات الأمن تمكنت من إيقاف 91 شخصًا وإحالة 9 آخرين إلى النيابة العمومية، مشيرة إلى أنه تم تسجيل حالات انتحال صفة أفراد أمن وتعاطي المخدرات، والإضرار بملك الغير وقذف أفراد الأمن بمواد صلبة.

أ ش أ 

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