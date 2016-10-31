المصرية الآسيوية لرجال الأعمال: 16 شركة سنغافورية تشارك فى المنتدى الاقتصادي

قال سكرتير عام الجمعية المصرية الآسيوية لرجال الأعمال، نجيب، إن الموقع الجغرافي لدول النمور الآسيوية فقير جاد، إلا أنه يمتلك استثمارات ضخمة خارج نطاقها، لافتًا إلى أن سنغافورة ترى فى مصر بوابة إفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف نجيب، خلال حواره ببرنامج “ساعة من مصر”، والمذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن مصر بدأت تجذب الاستثمارات السنغافورية لمحور قناة السويس ومنطقة شرق التفريعة لتوفير مناطق لوجستية وفي مجالات إدارة الموانى.

وأوضح نجيب، أن تلك الإستثمارات مدعومة من القطاع الخاص الذى تقف بجانيه سنغافورة فى المشاريع الاستثمارية الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن الوزارات المعنية في مصر بدأت فى توفير الدعم لجذب تلك الاستثمارات من خلال تنظيم بعض المنتديات على راسها المنتدى الاقتصادي المزمع عقده غدا بمشاركة 16 شركة سنغافورية.