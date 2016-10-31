أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مقتل وإصابة 9 جنود أوكرانيين بمنطقة «دونباس»

Google+ Print
مقتل وإصابة 9 جنود أوكرانيين بمنطقة «دونباس» مقتل وإصابة 9 جنود أوكرانيين بمنطقة «دونباس»

جنود أوكرانيين

لقي جندي أوكراني مصرعه، وأصيب ثمانية آخرين في الصراع الدائر فى منطقة دونباس.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانى اندريه ليسينكو – فى تصريح اليوم الاثنين، وفق ما أوردته وكالة أنباء انترفاكس الروسية – إن الجندى الأوكرانى لقى مصرعه أثناء اشتباكات بين الجيش الأوكراني والجماعات المسلحة في دونباس.

وتم قذف منطقة لوهانسك بخمسة قذائف، بما في ذلك أربعة باستخدام الأسلحة الثقيلة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف ليسينكو أنه كان هناك استفزازات بالقرب منطقة بوباسنا، حيث أطلقت الجماعات المسلحة حوالي 20 قذيفة من قذائف الهاون ومدافع من عيار 122 ملم.

ويواصل نظام الحكم الأوكرانى حملته العسكرية على سكان دونباس الرافضين للانقلاب الذي وقع فى العاصمة الأوكرانية كييف فى عام 2014.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا