مقتل وإصابة 9 جنود أوكرانيين بمنطقة «دونباس»

لقي جندي أوكراني مصرعه، وأصيب ثمانية آخرين في الصراع الدائر فى منطقة دونباس.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانى اندريه ليسينكو – فى تصريح اليوم الاثنين، وفق ما أوردته وكالة أنباء انترفاكس الروسية – إن الجندى الأوكرانى لقى مصرعه أثناء اشتباكات بين الجيش الأوكراني والجماعات المسلحة في دونباس.

وتم قذف منطقة لوهانسك بخمسة قذائف، بما في ذلك أربعة باستخدام الأسلحة الثقيلة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف ليسينكو أنه كان هناك استفزازات بالقرب منطقة بوباسنا، حيث أطلقت الجماعات المسلحة حوالي 20 قذيفة من قذائف الهاون ومدافع من عيار 122 ملم.

ويواصل نظام الحكم الأوكرانى حملته العسكرية على سكان دونباس الرافضين للانقلاب الذي وقع فى العاصمة الأوكرانية كييف فى عام 2014.

أ ش أ