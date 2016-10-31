المركز القومى للبحوث: لا أزمات فى تمويل مشروع علاج السرطان بالذهب

قال الدكتور أشرف شعلان، رئيس المركز القومى للبحوث، إنه لا توجد مشكلة فى تمويل مشروع علاج السرطان بجزيئات الذهب، لافتًا إلى أن الدولة تنفق على علاج السرطان الكثير واكتشاف علاج للمرض سيوفر الكثير على ميزانية الدولة.

وأضاف شعلان، خلال حواره لبرنامج الحياة اليوم، والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الفريق البحثى المصرى متفوق على كثير من الفرق البحثية الأخرى فى مجال علاج مرض السرطان بجزيئات الذهب، لافتًا إلى أن تكلفة علاج جزئيات الذهب للمريض الواحد لن تزيد على 100 جنيه، موضحًا أن الفريق سيبدأ بعلاج سرطان الثدى لدى النساء وذلك للأورام التى لم يتوفر لها علاج.