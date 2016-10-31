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مقتل وإصابة 33 شخصًا فى انهيار منجم فحم بالصين

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مقتل وإصابة 33 شخصًا فى انهيار منجم فحم بالصين مقتل وإصابة 33 شخصًا فى انهيار منجم فحم بالصين

منجم فحم بالصين _ أرشيفية

أفادت وسائل إعلام رسمية فى الصين، اليوم الاثنين، بمقتل 15 شخصا بانفجار فى منجم للفحم جنوب غربى البلاد، فيما لا يزال 18 آخرون فى عداد المفقودين.

وأشارت وكالة “نوفوستي” إلى أن 35 شخصا كانوا فى المنجم، الخاص ببلدة “لا يسو” التابعة لمدينة تشونج تشينج، تحت سطح الأرض وقت حدوث الانفجار، مؤكدة تمكن شخصان اثنان من الخروج بمفرديهما فيما بقى 18 فى عداد المفقودين، فى حين أكدت السلطات مقتل الـ15 شخصا الباقين.

ويشارك أكثر من 200 رجل إنقاذ وإطفاء فى عملية الانقاذ، فيما أصدرت السلطات تعليمات بإيقاف أعمال التنقيب فى جميع مناجم الفحم الواقعة فى تشونج تسينج، وذلك لإجراء عمليات التفتيش.

أ ش أ

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