3 تنسيقات مُبهرة بالأزياء الشرقية للسهرات المسائية!

لمناسباتك الخاصّة وسهراتك الفخمة، قمنا اليوم بتنسيق 3 إطلالات مُبهرة من العبايات والجلابيات الشرقية والأثواب لتتألقي بكلّ أناقة ورقيّ. وقد اخترنا القطع والاكسسوارت من أشهر دور الأزياء العالمية، وإليك تفاصيل هذه التنسيقات.

اللوك الأول: رونق إطلالاتك الشرقية يكتمل باللون الأسود

اخترنا لك في هذه الإطلالة ثوباً أسود مستوحى من الجلابية الشرقية، وحمل توقيع "ايلي صعب" Elie Saab من قماش الشيفون الناعم المشكوك بالترتر البراق. وقد نسّقنا معه اكسسوارت باللون الأسود أيضاً، فاكتملت أناقته بطريقة مثالية، هي عبارة عن حذاء من "جيمي شو" Jimmy Choo مع حقيبة يد صغيرة من "شانيل" Chanel، وأقراط من "أوسكار دي لا رينتا" Oscar de la Renta، وزينة للرأس من الكريستال من "كارولينا هيريرا" Carolina Herrera .

اللوك الثاني: إطلالة ملكية بدرجات لونية لؤلؤية

نسّقنا في هذا اللوك جلابية فاخرة من الأورغنزا من "أوسكار دي لا رينتا" Oscar de la Renta، ونسّقنا معها "حذاء باللون الفضي الهادئ من "جيمي شو" Jimmy Choo، وحقيبة يد صغيرة مزيّنة بالكريستال من روجيه فيفيه" Roger Vivier، وأقراطاً فاخرة اخترناها من "ميو ميو" Miu Miu، وطبعاً زينة ناعمة للرأس كنا قد اخترناها من دار "جيفنشي" Givenchy.

اللوك الثالث: إطلالة مُبهرة بالعباية البرّاقة

اخترنا فيه عباية ذهبية برّاقة من تصميم "رولاند موريه" Roland Mouret ، وهي ذات تصميم رائع، فيه الكثير من الدقة والفخامة، لاسيما مع القماش البرّاق المشكوك بالترتر. وقد قمنا بتنسيقها مع الاكسسوارت المميّزة مثل حقيبة اليد الأنيقة من "غوتشي" Gucci، والحذاء المميّز من "توم فورد" Tom Ford، وأقراط الكريستال من "جيفنشي" Givenchy، وزينة الرأس من "كارولينا هيريرا" Carolina Herrera.

مع هذه الإطلالات الثلاث الرائعة من الأزياء الشرقية ستتألقين بأناقة مبهرة في مختلف سهراتك الخاصّة.