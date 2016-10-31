لا فاليه فيلاج الباريسية... لتجربة تسوّق فاخرة

وجهة باريسية أنيقة يقصدها الآلاف سنوياً من محبي التسوّق الفاخر من أنحاء مختلفة من العالم. تضم هذه القرية العريقة عشرات البوتيكات وتمتاز بقربها من مدينة "ديزني" وتقدم حسومات على مدار العام.

"سيدتي نت" يلتقي مديرة التسويق في القرية "لورانس كورتيجياني"، ليسألها عن سرّ هذه القرية، في الحوار الآتي:

ما هو السبب، برأيكم، الذي جعل من "فاليه فيلاج"، وجهة تسوّق هامّة في فرنسا للمسافرين العرب؟

الآن وبعد مرور 16 عاماً على تأسيسها من قبل Value Retail، تعتبر La Vallée Village مجموعة عريقة لمحلات التسوّق. تقع على بعد بضعة كيلومترات من باريس بالقرب من ديزني لاند. وتستقطب وجهة التسوّق المُحبّبة هذه اللبنانيين في فرنسا.

ما هي الطرز المعمارية التي تحكم هذه القرية؟

تتميّز La Vallée Village بديكور لافت. مناظر طبيعية هادئة، وشوارع للمشاة تحوط بها الشجيرات والأزهار، ومنازل منخفضة تطغي واجهاتها ألوان الباستيل، وأسقف القرميد التي تميّز الأجواء الفرنسية... ترفٌ بسيط يمنح الجميع الشعور بالراحة المطلقة. أما واجهات المحلات والبوتيكات فمصمّمة لتتناسب مع التناغم الموجود في القرية ولتعكس شخصية وأسلوب جميع الماركات مع ألوانها ورموزها.

ماذا تتضمن هذه القرية المخصصة للشوبينغ؟

يقوم الموظفون الذين يجيدون تحدّث لغات مختلفة باستقبال الزوار عند مدخل البلدة وتزويدهم بالإرشادات اللازمة، ويمكنهم تولي القيام بكافة أنواع الحجوزات والإجابة على أسئلتهم حول القرية والمعالم المحيطة بها، والفنادق، والنقل. كما يحصل كلّ زائر على رزمة الترحيب، التي تضم خريطة مفصلة لموقع المحلات والخدمات المخصصة. هذا بالإضافة إلى الموقف المجاني، وخدمة التسوق المريح من دون التنقّل مع المشتريات، وخدمة ركن السيارات وغسلها، وبطاقات الهدايا.

هل من حسومات معينة تشكل حافزاً إضافياً لزيارة القرية؟

ليس بالضرورة إنتظار التخفيضات في "لا فاليه فيلاج"، لأنَّ جميع الماركات تتضمّن حسومات تصل إلى 33% عن سعرها الأساسي. تعرض جميع المحلات الموجودة هناك أفضل مجموعاتها من الموسم السابق. والنتيجة تكون: تصاميم مميّزة بأسعار إستثنائية. وستشاهدون السعر الأساسي على بضائع الماركات (قبل وبعد الحسم الخاص) وذلك للحفاظ على الشفافية.

_ ما هو هدفكم من زيارة لبنان، وهل توجد فروع أخرى لهذه القرية؟

الهدف الرئيسي من زيارتنا إلى لبنان هي الإمتنان والشكر لزبائننا اللبنانيين، ولكن حتى الآن لا يوجد مشاريع لبيروت. أحدث مشاريعنا كانت في الصين بحيث قمنا بإفتتاح فرعنا الـ 11 في منطقة شانغهاي الربيع الماضي(ونكون قد إفتتحنا ثاني فرع لـ"لا فاليه فيلاج" في الصين. وأمّا فروعنا الـ 9 فهي تتوزع بالقرب من مدن أوروبية عديدة.