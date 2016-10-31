النجمات العربيات في فساتين سهرة باللون الأحمر.. من الأجمل؟

اللون الأحمر لون جريء وقوي، ويوحي بالكثير من الأنوثة والجاذبية، خصوصاً حين يكون على فساتين السهرة الفاخرة؛ ولهذا يُعتبر اللون الأحمر خيار النجمات الأول في مختلف المناسبات الرسمية والمهمّة. وقد شاهدنا عدد كبير من نجماتنا العربيات يتألقن بفساتين السهرة ذات اللون الأحمر؛ فمن هي التي بدت الأجمل في هذا اللون القوي، ومن هي التي كانت الأكثر جاذبية؟

الجواب ليس بالسهل إذ إن كلّاً منهن ارتدت فستان سهرة باللون الأحمر على طريقتها الخاصة. مثلاً: اختارته نجوى كرم على فستان ذي تصميم مبتكر، تمازَج فيه اللون الأحمر الفاتح واللون الأحمر القاني، وحمل توقيع "نيكولا جبران" Nicolas Jebran ، فناسبها كثيراً بالفعل، بينما ميريام فارس اختارت فستاناً ذا تصميم فخم من مجموعة "رامي قاضي" Rami Kadi ، فذكّرتنا بفساتين الملكات ذات الأكمام الطويلة والأكتاف المكشوفة. وبالنسبة لـ نسرين طافش، فقد اختارت الأحمر على فستان من المخمل بقصة الكتف الواحدة، فبدت إطلالتها جميلة وراقية. أمّا نوال الزغبي فقد اختارت على المسرح إطلالة رائعة ومميّزة بفستان سهرة باللون الأحمر، من توقيع "زهير مراد" Zuhair Murad. بدا فستان نوال مثالياً، خصوصاً بمناسبته تسريحة الشهر التي اعتمدتها.

نجمات عربيات كثيرات تألّقن بأجمل تصميمات فساتين السهرة المميّزة باللون الأحمر، فشاهدي الصور هنا، واختاري بنفسك النجمة التي تعتقدين أنها بدت الأكثر جاذبية بهذا اللون القوي.