مجموعة كينزو X اتش اند ام قريباً في متناول الجميع!

عودتنا علامة "اتش اند ام" H&M أن تتعاون في كل موسم مع دار أزياء عريقة بحيث تقدم لها هذه الدار تصاميم مبتكرة لكن بأسعار مقبولة، وبعد آخر تعاون لها مع دار "بالمان" Blamain والنجاح الساحق الذي نتج عن هذا التعاون، وقع اختيار علامة "اتش اند ام" H&M هذا الموسم على دار "كينزو" KENZO ولابد أن نجاح هائل سينتج عن هذا التعاون أيضاً.

حيث أن الحملة الاعلانية لهذا التعاون كشفت الكثير عن تفاصيل المجموعة الرائعة، وأيضاً تابعنا التفاصيل من خلال عرض الأزياء الغير الاعتيادي للمجموعة، وعلى ما يبدو فإن المجموعة ستضم الكثير من العناصر التي تشتهر بها دار "كينزو" KENZO العريقة مثل الطبعات الجريئة، والرسومات المبتكرة، والألوان الحيوية وستقدم في قالب شبابي وحيوي مميز.

وستضم المجموعة مختلف قطع الملابس من سراويل، ومعاطف، وقمصان، وفساتين، اضافة الى الاكسسوارت المبتكرة.

وستتوفر المجموعة بشكل حصري في متاجر دار "اتش اند ام" H&M حول العالم ابتداءاً من بداية شهر نوفمبر الحالي.