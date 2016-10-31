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وزير الطيران: مسألة حسم عودة السياحة ستبقى بين مصر وروسيا

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وزير الطيران: مسألة حسم عودة السياحة ستبقى بين مصر وروسيا وزير الطيران: مسألة حسم عودة السياحة ستبقى بين مصر وروسيا

>كتب مؤمن مختار

أكد وزير الطيران المدنى شريف فتحى أن الجميع متواجد اليوم فى شرم الشيخ لتأبين ضحايا الطائرة فى ذكراها السنوية الأولى، بمشاركة جميع أطياف الشعب المصرى لإرسال رسالة سلام للشعب الروسى والبيلاروسى والأوكرانى، مفادها أن بلد السلام والأمان والاستقرار وستبقى أيقونة مستمرة للسلام على الدوام.

 

وأوضح الوزير المصرى فى تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية على هامش الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لضحايا سقوط الطائرة الروسية فى 31 أكتوبر 2015، حسم مسألة عودة السياحة الروسية لمصر ستبقى بيننا وبين الجانب الروسى.

 

وأضاف وزير الطيران أن مصر تحترم آلية اتخاذ القرار لدى الجانب الروسى، فهناك بعض الأمور التى لابد أن يقوم بها الجانب المصرى منفردًا، وهناك أمور أخرى لابد أن نتشارك فيها مع الجانب الروسى، جنبا إلى جنب، ولكننا نعمل فى كلا المسارين بالتوازى بمنتهى التعاون والودّ والأخوة، وعندما يُتخذ القرار بعودة رحلات الطيران الروسية إلى مصر سوف يتم الإعلان عنه من كلا الجانبين وليس من جانب واحد.

 

 


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مصر 365

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