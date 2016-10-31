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"المهندسين": تشكيل لجنة لدراسة مسارات السيول بأنحاء الجمهورية وسبل تأمينها

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"المهندسين": تشكيل لجنة لدراسة مسارات السيول بأنحاء الجمهورية وسبل تأمينها "المهندسين": تشكيل لجنة لدراسة مسارات السيول بأنحاء الجمهورية وسبل تأمينها

>كتبت آية دعبس

قال المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين، إن النقابة تدرس خلال الفترة الجارية تشكيل لجنة لدراسة كافة مسارات السيول بكافة أنحاء الجمهورية، ومتطلبات السلامة والحماية، والوضع الأمثل لها، بجانب التوقعات لما قد يطرأ على تلك المسارات.

وأضاف النمر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستضم متخصصين من أعضاء النقابة فى كافة المجالات الهندسية، بجانب أنها ستعمل على الاستعانة بالدراسات السابقة المتعلقة بالأمر نفسه، والتى تم إجرائها من قبل مراكز البحوث والجامعات، وذلك بهدف وضع روشتة للمتخصصين والجهات المعنية لتلافى الأضرار الناتجة عن حدوث السيول.

وأشار وكيل نقابة المهندسين، إلى أنه من المتوقع أن تنتهى النقابة من تشكيل اللجنة خلال الأسبوع الجارى، لتبدأ فى عملها فى أسرع وقت.

يأتى ذلك على خلفية حدوث سيول فى عدة محافظات خلال الأيام الماضية، والتى أدت إلى وقوع وفيات وإصابات.

 

 


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