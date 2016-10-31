هروب تاجر مخدرات من سيارة شرطة أثناء ترحيله من نيابة بلبيس بالشرقية

يكثف ضباط إدارة البحث الجنائى بالشرقية، اليوم، جهودهم لسرعة ضبط سجين جنائى (تاجر مخدرات)، تمكن من الهروب من القوة التى كانت مكلفة بترحيله من نيابة بلبيس إلى العاشر من رمضان، وجارى تحرير محضر بالواقعة، للعرض على نيابة بلبيس برئاسة المستشار شريف برسوم، وبإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد ببلاغ أنه أثناء قيام قوة بترحيل سجين جنائى، تم ضبطه من قبل الإدارة العامة للمخدرات، وبعد عرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وفى الطريق العام" بلبيس- العاشر" تمكن السجين من الفرار من سيارة الشرطة، أمام منطقة أبوسمران، وجارى تكثيف الجهود لسرعة ضبطه.