أستاذ طب نفسي: الشعب المصري شعب متدين بالفطرة والدين ليس له أي علاقة بالتطرف

قال الدكتور سعيد عبد العظيم أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، أن مقومات بناء الشخصية تقوم على ثلاث محاور، وهى الدين والفن والتاريخ، فالشعب المصري شعب متدين بالفطرة، والدين ليس له أي علاقة بالتطرف والعنف الذي يتخذه بعض الأشخاص، ذريعة للحصول على مكاسب شخصية، التاريخ والحضارة المصرية كانت من قديم الأزل ذات طابع خاص شكل مع الدين طبيعة مميزة للشخصية المصرية.

وأضاف عبد العظيم، خلال استضافته ببرنامج ” لمتنا الحلوة”، والمذاع على قناة المحور، فقرة “مع بعض”، والتي تقدمها الإعلامية منال السعيد، أن التفاف الشعب بكافة أطيافه حول القيادة السياسية يعد الوسيلة المثلى للعبور بالبلاد إلى بر الأمان، وأشار إلى أن العدالة البطيئة وعدم البت في القضايا يمثل ظلمًا للمجتمع ويخلق حالة من الغضب الداخلي، فالقصاص جزء من المنظومة التربوية .

ولفت عبد العظيم، إلى أن حرية التعبير ليس لها علاقة بكثرة التظاهرات والتي هي في الأساس جزء من الحرب النفسية التي تشنها بعض الجهات لتقويض أركان الدولة، ونصح أن يتم مواجهة هذه الحرب النفسية والإشاعات بالمصارحة الوطنية ووضوح المواقف، وشدد على إن المرحلة القادمة هي مرحلة إشراك المجتمع في القضايا القومية وهى السبيل الوحيد لحل كافة المشاكل التي تواجه المجتمع، منها محاربة الاحتكار والضرب بيد من حديد لإعادة الأحوال إلى نصابها الطبيعي.

وأوضح أنه يجب أن يتم تدريب الشباب لممارسة الحياة السياسية للمساعدة في إيصال أفكار مؤسسة الرئاسة إلى كافة أطياف الشعب، فالشعب يجب أن يكون هو السيد وصاحب القرار وهذا لن يتم إلا من خلال الالتفاف حول القيادة السياسية وهو كان واضحاً في مؤتمر الشباب بشرم الشيخ، وأضاف أنه يشعر بالتفاؤل بما يمكن أن تصل إليه البلاد ،فخلال عامين سيكون لمصر شأن مختلف.

والجدير بالذكر، أن الإعلامية منال السعيد، قد انضمت مؤخرًا إلى فريق عمل برنامج “لمتنا الحلوة” على قناة المحور، وتقدم فقرة بعنوان ” مع بعض ” تهدف من خلالها إلى تسليط الضوء على لم الشمل وتكاتف المصريين معا لمواجهات الأزمات التي يمر بها الوطن.