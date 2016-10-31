هونداي تكشف النقاب عن سيارة «سيدان» جديدة

نشرت شركة “هونداي” الكورية الجنوبية صورا فوتوغرافية رسمية لجيل جديد من سيدان “أزيرا” المعروفة في بعض الأسواق باسم ” Grandler “.

ويبدو أن السيارة الجديدة مع تغيير جيلها اقتربت مباشرة من الموديلات الأخيرة لماركة ” Genesis ” الفاخرة. وذلك على الرغم من إعلانات واردة من إدارة شركة “هونداي” مفادها أن إطلاق موديل “أزيرا” يعني تدشين عصر جديد في فن التصميم الخاص بالماركة.

ودفع هذا الأمر ومعه بعض المواد النادرة المستعملة في ديكور صالون السيدان بالخبراء إلى الاعتقاد أن شركة هونداي لن تبيع تلك السيارة تحت ماركتها إلا في بعض الأسواق. أما بقية الأسواق – وضمنها أسواق البلدان المهمة استراتيجيا – فستباع فيها السيارة كموديل من موديلات أسطول السيارات ” Genesis “.

ولم تكشف الشركة عن تفاصيل تقنية عن السيارة الجديدة. إلا أن هناك شائعات تفيد بأن مجموعة محركات السيارة ستتألف أساسا من محركات تربو رباعية الاسطوانات. أما نسختها الفاخرة فستزود بالمحرك V6 وبصندوق السرعة الأوتوماتيكي الثماني.

يذكر أن مبيعات السيارة يتوقع أن تنطلق في نوفمبر القادم حين ستكشف الشركة عن مواصفات السيارة التقنية واحتمالات بيعها في بلدان أخرى.