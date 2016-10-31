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نشرة ONA | أبو الغيط يفتتح مونديال القاهرة.. صوت العرب تحصد جائزة اتحاد الإذاعات.. السهلي تناقش ملف تنمية سيناء

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نشرة «ONA»

نشرة «ONA»

إعداد- إنجي لطفي

تنشر وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

افتتح أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح اليوم، الدورة الخامسة من مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام بالقاعة الكبرى بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، والدكتور إبراهيم أبو ذكري رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب.. للمزيد

جانب من افتتاح الدورة الخامسة من مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام

جانب من افتتاح الدورة الخامسة من مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام

تستضيف الإعلامية ريهام السهلي مقدمة برنامج «يوم بيوم» على شاشة النهار اليوم، الدكتور حسن فهمي رئيس الشركة الوطنية للاستثمار في سيناء، للحديث عن مشروعات تنمية أرض الفيروز بعد تأسيس الشركة، ومن يحق له شراء أسهمها، وما أهمية أن تكون الأولوية لأبناء سيناء.. للمزيد

الإعلامية ريهام السهلي

الإعلامية ريهام السهلي

تعرض قناة «نايل لايف»، في تمام الساعة العاشرة من مساء الخميس المقبل، تسجيلًا لحفل ختام الدورة السابعة لمهرجان الفضائيات العربية، حيث تم تكريم عدد من نجم الفن والإعلام والشخصيات العامة من المتميزين في عام 2016.. للمزيد

لوجو قناة “نايل لايف”

لوجو قناة “نايل لايف”

نلتقي مع عدد من الأفلام العربية الكلاسيكية في الحادية عشر مساء الخميس من كل أسبوع على شاشة «نايل لايف» خلال شهر نوفمبر، حيث نلتقى واحتفالًا بعيد الحب 3 نوفمبر مع الفيلم العربى «المراهقات» من أنتاج عام 1960 من بطولة ماجدة، رشدي أباظة، ومن إخراج أحمد ضياء الدين. وتدور أحداث الفيلم هو فكرة المراهقة وحياة المراهقات وأحلامهم وواقعهم.. للمزيد

رشدي أباظة

رشدي أباظة

 

 

أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة السلاسل البرامجية التي ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية ومقره تونس، فوز الإذاعة المصرية ممثلةً في إذاعة صوت العرب بالجائزة الأولى في مسابقة أعلام العرب عن البرنامج الوثائقي «أبو عمار المفاوض و المقاوم».. للمزيد

دكتورة لمياء محمود رئيس إذاعة صوت العرب

دكتورة لمياء محمود رئيس إذاعة صوت العرب

يقدم الإعلامي عمرو أديب، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الاثنين، حلقة متنوعة من خلال برنامجه «كل يوم» المُذاع على شاشة «ON E»، بالتزامن مع إذاعة راديو نغم FM.. للمزيد

الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج كل يوم

الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج كل يوم

قال رئيس قطاع خدمة العملاء بالصندوق الاجتماعي للتنمية أثناء مداخلة تليفونية لبرنامج «باب رزق»، والمذاع على 105.3 إذاعة «نغم إف إم»، ردًا على سؤال، ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لعمل مشروع صغير من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية؟، قائلًا إن هناك تسهيل في المكاتب الخاصة بالصندوق.. للمزيد

«باب رزق»

«باب رزق»

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أونا

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