العاهل السعودي يعفي وزير المالية من منصبه

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عددًا من الاوامر الملكية، اليوم الاثنين، حيث تم اعفاء وزير المالية إبراهيم العساف وعين رئيس هيئة سوق المال محمد الجدعان وزيرًا للمالية.

كما تم تعيين محمد القاسم رئيسًا لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمرتبة الممتازة، كما صدر أمر ملكي يقضي بإعفاء رئيس تحلية المياه عبدالرحمن آل ابراهيم، حسبما ذكرت قناة العربية.

وصدر أمر ملكي يقضي بإعفاء محمد المشعل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وتعيين هشام الجضعي رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للغذاء والدواء.

وصدر أمر ملكي يقضي بتعيين حاتم المرزوقي مديرًا للجامعة الإسلامية بالمرتبة الممتازة.