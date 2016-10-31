أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

العاهل السعودي يعفي وزير المالية من منصبه

Google+ Print
العاهل السعودي يعفي وزير المالية من منصبه العاهل السعودي يعفي وزير المالية من منصبه

الملك سلمان بن عبد العزيز

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عددًا من الاوامر الملكية، اليوم الاثنين، حيث تم اعفاء وزير المالية إبراهيم العساف وعين رئيس هيئة سوق المال محمد الجدعان وزيرًا للمالية.

كما تم تعيين محمد القاسم رئيسًا لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمرتبة الممتازة، كما صدر أمر ملكي يقضي بإعفاء رئيس تحلية المياه عبدالرحمن آل ابراهيم، حسبما ذكرت قناة العربية.

وصدر أمر ملكي يقضي بإعفاء محمد المشعل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وتعيين هشام الجضعي رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للغذاء والدواء.

وصدر أمر ملكي يقضي بتعيين حاتم المرزوقي مديرًا للجامعة الإسلامية بالمرتبة الممتازة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا