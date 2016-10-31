محافظ المنيا: القوات المسلحة تخصص 30 ألف كرتونة مواد غذائية لبيعها بنصف السعر

أعلن عصام البديوى محافظ المنيا، أن القوات المسلحة ستقوم خلال الفترة المقبلة بتوفير 30 ألف كرتونة مواد غذائية، لبيعها للمواطنين بمراكز المحافظة التسعة بنصف السعر، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالمحافظة بأسعار مناسبة وضمان وصولها إلى مستحقيها.

وأضاف البديوى، أن كرتونه المواد الغذائية تحتوى على “كيلو سكر، وكيلو أرز، وكيلو مكرونة، و750 جرام فول، و750 جرام زيت، و40 جرام شاي، و320 جرام صلصة”، ويبلغ سعرها الأصلى 54 جنيها، وسيتم توزيعها وبيعها علي المواطنين بسعر 25 جنيهًا، بالتنسيق مع مجالس المدن والقرى لتوفير أماكن لطرح السلع من خلالها.

وأشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة في توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، والعمل على محاربة الغلاء وتشديد الرقابة على الأسواق، إلى جانب دورها فى الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه، وتحقيق التنمية الشاملة فى كل مكان.