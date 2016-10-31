حبس ضابط وأميني شرطة بقسم إمبابة 4 أيام لاتهامهم بالتسبب في هروب سجينة

أمر المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، بحبس ضابط وأميني شرطة بقسم إمبابة لاتهامهم بالتسبب في هروب سجينة، محكوم عليها بالسجن 15عام سجنًا، من حجز قسم شرطة إمبابة.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، برئاسة المستشار باهر حسن، حيث تمكنت متهمة تدعي “نعمة” صادر ضدها حكم بالسجن 15 سنة، في جناية اتجار بالمخدرات، من الهروب مستغلة انشغال قوة تأمين الحجز وزيارة أسر المساجين.

وانتقل فريق النيابة العامة لمعاينة لقسم الشرطة، و استمعوا إلى أقوال عدد من أفراد الشرطة، و 1200 فرد من المساجين المحتجزين علي ذمة قضايا أخرى، لمعرفة ما إذا كان هناك أحد من المتواجدين سهل هروب المتهمة.