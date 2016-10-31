تركيا تسعى لبدأ عملية الرقة العسكرية بعد اكتمال عمليتى الموصل ودرع الفرات

قال نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركى اليوم الاثنين، إن بلاده تريد أن تبدأ عملية استعادة الرقة المعقل الرئيسى لتنظيم داعش، فى سوريا بعد اكتمال عمليتى الموصل ودرع الفرات.

وبحسب “رويترز”، قال قورتولموش للصحفيين فى أنقرة: “موقف تركيا بشأن عملية الرقة واضح. سيكون من الأفضل عسكريا واستراتيجيا القيام بهذه العملية بعد اكتمال عملية الموصل وعملية درع الفرات التركية.”

وبدأت قوات الأمن العراقية ومقاتلو البشمركة الأكراد الهجوم على الموصل بالعراق فى 17 من أكتوبر تشرين الأول بدعم جوى وبرى من التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم المتشدد.

وقال وزير الدفاع الأمريكى أشتون كارتر الأسبوع الماضى إن واشنطن تتوقع أن تتداخل عملية الموصل مع هجوم الرقة.