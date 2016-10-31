أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

تركيا تسعى لبدأ عملية الرقة العسكرية بعد اكتمال عمليتى الموصل ودرع الفرات

Google+ Print
تركيا تسعى لبدأ عملية الرقة العسكرية بعد اكتمال عمليتى الموصل ودرع الفرات تركيا تسعى لبدأ عملية الرقة العسكرية بعد اكتمال عمليتى الموصل ودرع الفرات

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان _ أرشيفية

قال نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركى اليوم الاثنين، إن بلاده تريد أن تبدأ عملية استعادة الرقة المعقل الرئيسى لتنظيم داعش، فى سوريا بعد اكتمال عمليتى الموصل ودرع الفرات.

وبحسب “رويترز”، قال قورتولموش للصحفيين فى أنقرة: “موقف تركيا بشأن عملية الرقة واضح. سيكون من الأفضل عسكريا واستراتيجيا القيام بهذه العملية بعد اكتمال عملية الموصل وعملية درع الفرات التركية.”

وبدأت قوات الأمن العراقية ومقاتلو البشمركة الأكراد الهجوم على الموصل بالعراق فى 17 من أكتوبر تشرين الأول بدعم جوى وبرى من التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم المتشدد.

وقال وزير الدفاع الأمريكى أشتون كارتر الأسبوع الماضى إن واشنطن تتوقع أن تتداخل عملية الموصل مع هجوم الرقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا