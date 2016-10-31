البيت الأبيض: مدير «إف.بي.آي» لا يحاول التأثير على الانتخابات

قال البيت الأبيض اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعتقد أن مدير مكتب التحقيقات الاتحادي «إف.بي.آي» جيمس كومي رجل يتسم بالنزاهة ولا يحاول التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية بإعلانه تدقيقا في رسائل إلكترونية إضافية متصلة بالخادم الخاص للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وبحسب «رويترز» فقد أوضح المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست إنه ليس لديه “معرفة مستقلة” بالمدى الذي وصل إليه كومي فيما يتعلق بقراره الإعلان عن تحقيق «إف.بي.آي» في رسائل البريد الإلكتروني أو “ما هي العوامل التي أخذت في الاعتبار” في قراره لمناقشة القضية علنا.