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ارتفاع شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

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ارتفاع شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن ارتفاع شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

أرشيفية

ساد الارتفاع أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن، اليوم الاثنين، باستثناء شهادات إيداع مؤسسة هيرميس التي انخفضت.

وارتفعت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 0.06 نقطة بنسبة 1.38% لتسجل 4.42 دولار، حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 4.48 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 4.20 دولار.

كما ارتفعت شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية 0.01 نقطة بنسبة 0.14% لتسجل 7.01 دولار.

وكان أعلى مستوى للشهادات عند 7.48 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 7.25 دولار.

وارتفعت أيضًا شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم بنسبة 1.33% لتسجل 0.38 دولار.

وكان أعلى مستوى للشهادات عند 0.38 دولار، وكان أقل مستوى لها عند 0.10 دولار، بينما انخفضت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس 0.02 نقطة بنسبة 1.34% لتسجل 1.84 دولار.

وكان أعلى مستوى للشهادات عند 2.64 دولار، وأقل مستوى لها عند 1.80 دولار.

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