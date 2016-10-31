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الفرنسي موديستي يتربع علي عرش هدافي الدوريات الخمسة الكبري

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الفرنسي موديستي يتربع علي عرش هدافي الدوريات الخمسة الكبري الفرنسي موديستي يتربع علي عرش هدافي الدوريات الخمسة الكبري

نورهان فايد

أًصبح المهاجم الفرنسي أنتوني موديستي أفضل هداف في الدوريات الخمسة الكبري للموسم الحالي 2016-17، بعد أن تربع علي عرش هدافي الدوري الألماني، لاعب كولن الألماني الذي خاض رحلة طويلة في الملاعب الفرنسية والألمانية رفقة نيس وبوردو وهوفنهايم بالإضافة إلي تجربة قصيرة في أنجلترا مع بلاكبيرن.

اللاعب البالغ 28 عام، سجل حتي الآن 11 هدف من أصل 16 هدف سجلها زملائه بنسبة وصلت إلى 69%، ليكون الأعلي في الدوريات الخمسة الكبري أوروبياً، يأتي خلفه الأوروجوياني إيدنسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان والبوسني إيدين دزيكو مهاجم روما الإيطالي برصيد عشر أهداف لكلاً منهما.

الفرنسي الكسندر لاكازيت مهاجم ليون والإيطالي تشيرو إيمويبلي مهاجم لاتسيو جاءا في المركز الثالث برصيد تسع أهداف ويتقدم الفرنسي بنسبة 50% من أهداف الفريق، بينما الإيطالي يمتلك نسبة 44% من نسبة أهداف نسور العاصمة.

الأرجنتيني إيكاردي والإسباني دييجو كوستا برصيد ثمانية أهداف في المركز الرابع، بينما يأتي الثلاثي أوبامينيج وليفاندوفسكي ولويس سواريز في المركز الخامس برصيد سبع أهداف.

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