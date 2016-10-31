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لا لنفاد الراتب قبل نهاية الشهر.. كيف؟

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الإثنين 31-10-2016 18:49

لتفادي مشكلة نفاد المصروف قبل نهاية الشهر، "سيدتي . نت" يقدّم أبرز النصائح المساعدة في تنظيم النفقات:

| يجب تحديد مصاريف الشهر كاملًا، مع تدوينها ضمن جدول، بدون إغفال الوجبات المراد طهيها خلال كلّ أسبوع.
| يُفضّل تحديد لائحة بالمشتريات، قبل الذهاب إلى الـ"سوبرماركت" لتفادي الكماليّات، مع شراء المنتجات غير المشهورة والأرخص سعرًا، إذا كانت بنفس جودة المنتج ذي العلامة التجاريّة المعروفة، والاستفادة من العروضات.
| أخذ الطعام المعدّ منزلياً إلى مكان العمل بواسطة صندوق الطعام (لانش بوكس)، لتجاوز فواتير الأطعمة الجاهزة المرتفعة. 
| من الضروري إطفاء الأجهزة الكهربائية غير المستعملة في المنزل، لخفض فاتورة الكهرباء.
| يمكن الاستعانة بوسائل الاتصال المجّانية إذا توفرت خدمة الـ"واي فاي"، لا سيما الـ"فايبر" والـ"واتساب" وغيرهما.
| يُحبّذ شراء الملابس والأجهزة، خلال موسم التخفيضات، ما يوفّر الكثير من المال.

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سيدتي