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"البدري" للاعبي الأهلي:"لن اسمح بالاستمرار في إهدار النقاط"

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"البدري" للاعبي الأهلي:"لن اسمح بالاستمرار في إهدار النقاط" "البدري" للاعبي الأهلي:"لن اسمح بالاستمرار في إهدار النقاط"

نورهان فايد

عقد حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي، جلسة خاصة مع اللاعبين اليوم الاثنين، للحديث معهم حول بعض النقاط التي شهدتها مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في الجولة السابعة ببطولة الدوري العام.

وأبدى البدري آسفه للاستمرار في نزيف النقاط والتعادل للمباراة الثانية على التوالي، برغم البداية القوة وتحقيق 5 انتصارات متتاليية، مؤكدًا أنه لن يسمح بالاستمرار في إهدار النقاط خلال المواجهات المقبلة.

وأكد البدري للاعبين، أن مسلسل إهدار الفرص السهلة أمام المرمى بات أمرًا غير مقبول، مطالبًا اللاعبين بالتركيز أمام المرمى، معربًا في الوقت ذاته عن غضبه الشديد بعد ضياع ركلتي جزاء من الأهلي أمام الاتحاد السكندري، حيث كان تسجيل واحدة منهما كفيل بخروج الأحمر فائزًا بالنقاط الثلاث.

وشدد المدير الفني للأهلي خلال جلسته مع اللاعبين، بضرورة اللعب بقوة في الفترة المقبلة، مشددًا على أنه لن يسمح بتكرار الهفوات الدفاعية التي تسببت في استقبال مرمى الأهلي هدفين من الاتحاد.

وعاد المدرب للحديث عن الفرص السهلة، مؤكدًا أن الأمر تكرر بشكل غريب في المباريات السابقة، وطالب اللاعبين بالعمل على التسجيل من أنصاف الفرص، مؤكدًا أن الفريق كان الأفضل وسيطر على مجريات اللقاء تمامًا ومن الصعب الخروج بنتيجة غير الفوز ولكن في النهاية تسبب إهدار الأهداف في انتهاء المباراة بالتعادل وخسارة نقطتين جديدتين في مشوار الأهلي نحو الاحتفاظ بالدوري.

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