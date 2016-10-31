محافظ بني سويف لوالد أحد الشهداء: بابي مفتوح في أي وقت ‎

استقبل المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، اليوم، أسرة الشهيد المجند أسامة على عيد عبدالعظيم، ابن قرية الحلابية مركز بني سويف، والذي استشهد بالعريش يوليو الماضي.

وقرر المحافظ صرف عشرة آلاف جنيه، سلمها لوالد الشهيد للمساعدة في مواجهة أعباء المعيشة، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته له والدعاء بأن يتغمد الله الشهيد بواسع رحمته وأن يمن على أسرته وذويه بنعمة الصبر والسلوان.

كما استمع المحافظ، لمطالب أسرة الشهيد واحتياجاتهم، ووعد بدراستها والعمل على الاستجابة لها وتلبيتها، مضيفً أن بابه مفتوح في أي وقت، ومؤكدًا أن الدولة لن تنسى لشهدائنا من القوات المسلحة والشرطة تضحياتهم في سبيل الدفاع عن وطنهم.