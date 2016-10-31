أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محافظ بني سويف لوالد أحد الشهداء: بابي مفتوح في أي وقت ‎

Google+ Print
محافظ بني سويف لوالد أحد الشهداء: بابي مفتوح في أي وقت ‎ محافظ بني سويف لوالد أحد الشهداء: بابي مفتوح في أي وقت ‎

محافظ بنى سويف مع والد الشهيد

استقبل المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، اليوم، أسرة الشهيد المجند أسامة على عيد عبدالعظيم، ابن قرية الحلابية مركز بني سويف، والذي استشهد بالعريش يوليو الماضي.

وقرر المحافظ صرف عشرة آلاف جنيه، سلمها لوالد الشهيد للمساعدة في مواجهة أعباء المعيشة، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته له والدعاء بأن يتغمد الله الشهيد بواسع رحمته وأن يمن على أسرته وذويه بنعمة الصبر والسلوان.

كما استمع المحافظ، لمطالب أسرة الشهيد واحتياجاتهم، ووعد بدراستها والعمل على الاستجابة لها وتلبيتها، مضيفً أن بابه مفتوح في أي وقت، ومؤكدًا أن الدولة لن تنسى لشهدائنا من القوات المسلحة والشرطة تضحياتهم في سبيل الدفاع عن وطنهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا