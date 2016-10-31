وزير الطيران: عودة السياحة لمصر ستبقى بيننا وبين الجانب الروسى

أكد وزير الطيران المدنى شريف فتحى، أن الجميع متواجد اليوم فى شرم الشيخ لتأبين ضحايا الطائرة فى ذكراها السنوية الأولى، بمشاركة جميع أطياف الشعب المصرى لإرسال رسالة سلام للشعب الروسى والبيلاروسى والأوكرانى، مفادها أن مصر بلد السلام والأمان والاستقرار وستبقى أيقونة مستمرة للسلام على الدوام.

وأوضح فتحى، مسألة حسم عودة السياحة الروسية لمصر ستبقى بيننا وبين الجانب الروسى، وذلك بحسب ما نشرته وكالة سبوتنيك الإخبارية.

وأضاف وزير الطيران، أن مصر تحترم آلية اتخاذ القرار لدى الجانب الروسى، فهناك بعض الأمور التى لابد أن يقوم بها الجانب المصرى منفردًا، وهناك أمور أخرى لابد أن نتشارك فيها مع الجانب الروسى، جنبًا إلى جنب، ولكننا نعمل فى كلا المسارين بالتوازى بمنتهى التعاون والود والأخوة، وعندما يتخذ القرار بعودة رحلات الطيران الروسية إلى مصر سوف يتم الإعلان عنه من كلا الجانبين وليس من جانب واحد.