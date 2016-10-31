أضرار الخروج بالحجاب على «الشعر المبتل»

تجبرك الظروف في بعض الأحيان على ارتداء الحجاب على شعرك المبتل بعد الاستحمام للخروج، بسبب ضيق الوقت، أو النوم به دون تجفيفه جيدًا، ولكن لا تجعلي ضيق الوقت يتسبب في تلف شعرك، إليك أضرار ارتداء الحجاب على الشعر المبتل والنوم به أيضًا.

ما تأثير ارتداء الحجاب على الشعر المبتل؟

لا تربطي شعرك وهو مبلل بعد الاستحمام مباشرة، لأن الشعر حينما يكون مبتلًا أسفل الحجاب، يحتفظ برطوبته لفترة طويلة، حيث يؤثر على فروة الرأس وقوة البصيلات، ما يجعل الشعر يتهالك ويسقط بسهولة، فحاولي أن تغسلي شعرك قبل موعد خروجك بفترة مناسبة تسمح بجفافه قبل ارتداء الحجاب، أو استخدمي مجفف الشعر “السيشوار” في تجفيفه سريعًا قبل خروجك من المنزل.

ما أضرار النوم بالشعر المبتل؟

نمو الفطريات:

عادة ما تكون الوسائد هي موطن الغبار والبكتيريا، لأنها تمتص العرق وخلايا الجلد الميتة والزيوت من الجسم، وفي حالة النوم عندما يكون الشعر مبتلًا ينتقل البلل إلى الوسادة، وبعد ذلك تصبح الوسادة أرضًا خصبة لنمو الفطريات الضارة بفروة الرأس وصحة الجسم عمومًا.

تلف نهايات الشعر:

قد يكون ذلك هو أقل المخاوف الناتجة عن النوم بالشعر المبتل، ولكن عند وضع الشعر المبتل على الوسادة يؤدي احتكاك الشعر بالوسادة، ويلتف حول الرأس يؤدي إلى تلف نهايات الشعر وتكسرها، خصوصًا أن الشعر الرطب يكون من السهل تكسيره.

الصداع:

الذهاب إلى السرير والشعر مبتل يمكن أن يسبب الصداع في منتصف الليل، لأن درجة حرارة الجسم تميل إلى الانخفاض تبعًا لدرجة حرارة الغرفة، وفي المراحل الأولى من النوم تزداد مرحلة النوم السريعة وترتفع درجة حرارة الجسم خلال النوم، وعندما تصبح درجة حرارة الجسم دافئة والشعر مبتلًا وباردًا يمكن أن يسبب الصداع.