فييرا: غير راضي عن أداء سموحة امام الاسماعيلي رغم الفوز

نورهان فايد

اعرب البرازيلي جورفان فييرا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي سموحة عن عدم رضاه بشكل كامل علي أداء لاعبي فريقه امام النادى الاسماعيلي.

وفاز سموحة علي الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم علي ملعب استاد الجيش المصري ببرج العرب في اطار منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز.

واكد فييرا ان لاعبي الفريق تدربوا علي اللعب ضد فريق يعاني من النقص العددى والعكس مشيرا الي ان اللاعبين لازالوا في حاجة للتدريب لاستيعاب الدروس.

وشدد البرازيلي فييرا انه لاوقت امامه لتصحيح الاخطاء بالشكل الأمثل خاصة وان مباراة فريقه القادمة ستكون بعد 72 ساعة.

شبكةعيونالإخبارية

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