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روسيا تدشن حقلًا نفطيًا ثانيًا في أسبوع

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روسيا تدشن حقلًا نفطيًا ثانيًا في أسبوع روسيا تدشن حقلًا نفطيًا ثانيًا في أسبوع

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين _ أرشيفية

أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تعهد بالانضمام إلى اتفاق عالمي لوضع قيود على إنتاج النفط الضوء الأخضر اليوم الاثنين لبدء الإنتاج بحقل جديد في بحر قزوين لشركة لوك أويل ثاني أكبر منتج روسي للخام.

وبحسب “رويترز”، يثير تدشين ثاني حقل نفط كبير تفتتحه روسيا خلال أسبوع والرابع لها هذا العام مزيدا من الشكوك بشأن تعهدت منتجي النفط بالحد من الإنتاج لدعم الخام العالمية.

ولم يقدم المنتجون غير الأعضاء في أوبك مثل روسيا تعهدات محددة بشأن الانضمام إلى المنظمة في تقييد الإنتاج خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي.

وقبل يوم من ذلك عجزت أوبك نفسها عن الاتفاق على طريقة تنفيذ إتفاق عالمي.

يأتي تحرك لوك أويل لبدء الإنتاج من حقل فيلانوفسكي البحري في بحر قزوين بعد أسبوع فقط من إطلاقها حقل بياكياخينسكويي في القطب الشمالي.

وإنتاج النفط الروسي هو الأكبر في العالم ومن المتوقع أن يبلغ مستوى مرتفعا جديدا لما بعد الحقبة السوفيتية عند 547 مليون طن هذا العام بما يعادل 10.95 مليون برميل يوميا ثم يرتفع إلى 548 مليون طن العام القادم.

ومن المتوقع أن ينتج فيلانوفسكي 4.4 مليون طن (90 ألف برميل يوميا) في 2017 تزيد إلى ستة ملايين طن في 2019 حسبما ذكر وحيد علي كبيروف الرئيس التنفيذي وأكبر مساهم في لوك أويل للصحفيين اليوم.

تأمل الشركة أن يعوض فيلانوفسكي وبياكياخينسكويي تراجع الإنتاج في غرب سيبيريا الذي تحاول لوك أويل كبحه عن طريق برنامج حفر ضخم.

ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج لوك أويل في روسيا حوالي 86.5 مليون طن هذا العام وبين 87.5 و88 مليون طن في 2017 على أن يتباطأ معدل انخفاض الإنتاج في غرب سيبيريا إلى ما بين 1.5 و2.5 بالمئة في 2017 من 6.5 إلى سبعة بالمئة حسبما هو متوقع هذا العام.

ولطالما قال المسؤولون الروس بمن فيهم وزير الطاقة ألكسندر نوفاك إن تثبيت إنتاج النفط العالمي هو الخيار الأمثل لموسكو لكنهم لم يذكروا مستوى التثبيت ولا ما إذا كانت موسكو قد تدرس فرض قيود على إنتاجها.

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