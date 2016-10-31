بالخطوات.. وضع مكياج كامل باستخدام “أحمر الشفاه” فقط

من المؤكد أن أحمر الشفاه يُعد سلاحًا سحريًا تحمله أغلب النساء في حقائبهن، ومؤخرًا انتشرت على موقع “يوتيوب” فيديوهات تحدي وضع مكياج كامل باستخدام أحمر الشفاه بين مجموعة من “اليوتيوبرز” المهتمين بالمكياج، هذه بعض الطرق لاستخدامات مختلفة ﻷحمر الشفاه، قد تستفيدين منها إذا كنت بالخارج ولا تحملين حقيبة مكياجك معك أو إذا اشتريت لونًا جديدًا لم يعجبك ولا تعرفين ما الذي تفعلينه به :

1- استخدمي أحمر الشفاه كبديل لظلال الجفون، لمسات بسيطة على جفنيك من لون هادئ ومناسب مع دمجها جيدًا بالفرشاة.

2- استخدميه كبديل لأحمر الخدود : ضعي لمسات بسيطة على تفاحتي الخد مع دمجها بفرشاة أو حتى بالأصابع.

3- هل يتحول الكونسيلر إلى اللون الرمادي، ما يزيد من سوء مظهر الهالات بدلًا من تغطيتها؟ يحدث هذا عادة إن كان لديك هالات يميل لونها إلى الأزرق أو البنفسجي، للتغلب على هذه المشكلة بإمكانك شراء مصحح corrector أو استخدام أحمر شفاه برتقالي اللون ووضع لمسات منه قبل وضع الكونسيلر، ما سيعادل اللون ويخفي الهالات جيدًا.

4- استخدميه كأحمر شفاه بالطبع، فهذه مهمته الأساسية : واحرصي دائمًا على اختيار أحمر الشفاه الملائم للون بشرتك وللأندرتون الخاص بها.