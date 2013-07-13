تمرد ترفض حضور إجتماع سكرتير القليوبية بجبهة الإنقاذ

أعلنت الصفحة الرسمية لشباب حملة تمرد ببنها رفض حضور الاجتماع الذي دعا إليه المهندس محمد طنطاوي سكرتير عام محافظة القليوبية مع القوى السياسية المدنية لوضع خارطة طريق للمحافظة ، قبل ساعات من انعقاده .

وأكدت الصفحة عدم قبول الدعوة الغير رسمية من لحضور الاجتماع لعدم توجيه دعوة رسمية لهم ، وعدم وجود جدول اعمال واضح للمناقشة والجلوس بالغرف المغلقة الغير واضحة الملامح ، إضافة إلى تواجدهم بالشارع حتى تتحقق اهداف الثورة والقضاء علي كل فاسد على حد قولهم ، مطالبين بعدم تواجد اي شخص يمثل شباب حملة تمرد او التكلم نيابه عنهم بهذا الاجتماع.

وكانت محافظة القليوبية أعلنت عقد اجتماع مع قيادات جبهة الانقاذ بالقليوبية وممثلي الاحزاب وشباب القوي الثورية وحركة تمرد بالمحافظة مع السكرتير العام لرسم خارطة الطريق بالمحافظة وتقديم مقترح باسم جبهة الانقاذ لتعيين مجلس استشاري متطوع ليقوم مقام المجلس المحلي ويقوم بدوره لحين اجراء انتخابات محلية من بين القوي الثورية والحزبية والساسية والمجتمعية والحركات الوطنية بالمحافظة للمشاركة في احياء الحياة السياسية والمجتمعية والأهلية بالمحافظة ، بالاضافة الي الاستماع لرؤية الأجهزة التنفيذية في مستقبل المحافظة .