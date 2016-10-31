ثلثا الإرهابيين المدانيين في بريطانيا..طلقاء

كشف تحقيق لشبكة “سكاي نيوز” أن الغالبية العظمى من الإرهابيين الذين أدينوا وسجنوا خلال السنوات الـ15 قد صاروا طلقاء حاليا في الشوارع البريطانية.

وأشار التحقيق إلى أن نحو ثلثي الأشخاص الذين أدينوا بتهم لها علاقة بالإرهاب منذ هجمات 11 سبتمبر، والبالغ عددهم 583 شخصا قد أمضوا عقوباتهم بالكامل وأطلق سراحهم.

لكن الخطورة بحسب التحقيق أن معظم هؤلاء مازالوا يحملون الأفكار المتشددة التي أدت لاعتقالهم في المقام الأول.

وأوضح التحقيق أن ثلثي هؤلاء المطلق سراحهم قد رفضوا المشاركة في برامج السجون البريطانية التي استهدفت تغيير أفكارهم المتطرفة وسلوكهم المتشدد.

ويأتي الكشف عن نتائج هذا التحقيق فيما أعلن أندرو باركر المدير العام لجهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني ( ام أي 5) أن الجهاز نجح في إحباط 12 مؤامرة إرهابية منذ يونيو عام 2013.

ويمثل إطلاق سراح هؤلاء الإرهابيين والبالغ عددهم 418 شخصا ومعظمهم ينتمون لتنظيم القاعدة عبئا ثقيلا على كاهل الشرطة البريطانية التي تبذل أقصى جهدها حاليا في مواجهة التهديد الذي يمثله تنظيم داعش الإرهابي.