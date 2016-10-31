بالفيديو..«القرموطي» يستجيب لسيدة تحتاج لكرسي متحرك بالكهرباء على الهواء

استجاب الإعلامي جابر القرموطي، لسيدة متصلة تعاني من شلل الاطفال، ولديها بتر فى إحدى ذراعيها، وتحتاج إلى كرسي متحرك بالكهرباء، وأحضر “القرموطي” كرسي متحرك بالكهرباء على الهواء تلبية لندائها فى إحدى حلقات الأسبوع الماضى وعدم قدرتها على شرائه لتكلفته العالية.

وقام القرموطي، بالجلوس على الكرسي المتحرك، وقام بشرح ألية عمل الكرسي ومدى قدرة الكرسي على تحقيق رغبات السيدة المتصلة، وتحرك بالكرسي داخل ديكور الاستديو، وتواصل مع السيدة المتصلة على الهواء وقال سيتم إرسال الكرسي لها غدًا.

وقال القرموطي، مثل هذه المشكلة صغيرة ويجب أن نقوم بالمشاركة، ورفضنا ذكر اسمها على الهواء، كما رفضنا تصويرها للشو الاعلامي، وقررنا المساهمة فى صمت.

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