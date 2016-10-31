مميش يلتقي ممثلي 140 شركة شحن خلال زيارته للنرويج

قام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بزيارة عمل للنرويج خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر الجاري.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان اليوم، أن الزيارة لاقت حفاوة وترحابا من الجانب النرويجي وإشادة بالإنجاز التاريخي الذي تحقق بحفر قناة السويس الجديدة في فترة زمنية محدودة.

وصرحت السفيرة ماهي عبد اللطيف سفيرة مصر في أوسلو اليوم بأن الزيارة تضمنت لقاءات متعددة مع مسئولي شركات الشحن ومؤسسة مالكي السفن النرويجية، والتي تضم 140 شركة من كبريات الشركات النرويجية العاملة في هذا المجال.

كما قام الفريق مميش بإلقاء محاضرة تعريفية حول مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع محور تنمية القناة وسبل تعزيز دور القناة في خدمة التجارة الدولية والاقتصاد المصري اتصالًا بالسياسات التسويقية الجديدة التي من شأنها زيادة إيرادات النقد الأجنبي.

وأعرب ممثلو الشركات النرويجية عن رغبتهم في الاستفادة من المناخ الإقتصادي بإتمام زيارات إلى منطقة قناة السويس للتعرف عن كثب عما تتيحه من فرص كفيلة بدفع العلاقات الاستثمارية بين البلدين.

وأضافت سفيرة مصر في النرويج أن الزيارة تضمنت أيضا لقاء تليفزيونيا للفريق مهاب مميش مع قناة “NRK” والتي تعد أكبر القنوات التليفزيونية بالنرويج التي تحظى بالمتابعة وكذلك لقاءات صحفية مع أهم صحيفتين اقتصاديتين، فضلًا عن ترتيب عشاء عمل ضم السفراء العرب والأجانب إلى جانب شخصيات سياسية وعسكرية نرويجية من بينها قائد القوات البحرية النرويجية ونواب وزراء الخارجية والتجارة والصناعة وعدد من شركات السفن والشحن والمزارع السمكية.

كما استضافت سفيرة مصر في أوسلو حفل استقبال ضم أعضاء الجالية المصرية في النرويج، والذين تبادلوا الأفكار مع الفريق مميش وكانت مناسبة مهمة لتأكيد التفاف أعضاء الجالية حول القيادة المصرية، والإعراب عن تضامنهم واستعدادهم للإسهام العملي في تنفيذ السياسات الوطنية والتنموية، وهو ما لاقى ترحيبًا من الفريق مميش الذي أكد على محورية دور الجاليات المصرية في الخارج.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية لدعم جهود التنمية في مصر وضخ الاستثمارات في المشروعات الوطنية العملاقة.

أ ش أ