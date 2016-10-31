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محمد إمام يكشف عن أول صورة لأبناء أحمد رزق الثلاثة

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mohamed

كشف الفنان محمد عادل إمام عن أول صورة تجمع أبناء الفنان أحمد رزق الثلاثة.

ونشر محمد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” صورة تجمعه بأبناء الفنان أحمد رزق، وعلق على الصورة قائلاً: “مع أصحابي، ولاد أخويا النجم أحمد رزق، حمزة وعمر ويحيى، ربنا يحفظهم ويحفظ كل أطفالنا يا رب”.

ولاقت الصورة آلاف الإعجابات من جمهور محمد إمام الذين علقوا على الشبه الكبير بينهم وبين والدهم الفنان أحمد رزق، داعين لهم بالصحة وطول العمر، ولوالدهم بأن يفرح بهم في المستقبل.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد إمام كان الفيلم السينمائي “جحيم في الهند” والذي شاركته بطولته ياسمين صبري، وحمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد.

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