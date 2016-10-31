الإسماعيلي يواصل نزيف النقاط بخسارة جديدة أمام سموحة

نورهان فايد

واصل فريق الإسماعيلي نتائجه السيئة بالهزيمة أمام سموحة بهدفين دون لهدف في المباراة التى جمعتهما اليوم على ستاد برج العرب، بالجولة، السابعة من مسابقة الدورى العام.

تقدم السيد فريد لسموحة بالهدف الأول في الدقيقة 71 ، من عرضية اسلام محارب المتقنة، وأضاف أحمد حسن مكى الهدف الثاني فى والدقيقة 86 من ركلة جزاء وقبل نهاية اللقاء نجح المهاجم شكري نجيب في تقليل الفارق للدراويش بالهدف الأول في الدقيقة 89.

وشهد اللقاء طرد عماد حمدى لاعب الإسماعيلي في الدقيقة 41 من عمر اللقاء بعد حصوله على انذارين ، وتم على إثرها خروج حسنى عبدريه ونزول محمود عبد العزيز بدلا منه .

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحة الى النقطة في المركز ، وتجمد رصيد الاسماعيلي عند النقطة في المركز .

شبكةعيونالإخبارية

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