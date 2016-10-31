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القنصل العام لدولة الكويت بدبي يزور "البيان"

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قام القنصل العام لدولة الكويت الشقيقة بدبي، ذياب فرحان الرشيدي، صباح اليوم بزيارة لمقر صحيفة "البيان"، وكان في استقباله خلال الزيارة منى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول بالصحيفة.
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> وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين  صحيفة "البيان" والقنصلية الكويتية.
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> وتم خلال اللقاء استعراض أبرز القضايا التي تمر بها المنطقة.
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> وفي ختام الزيارة قدم القنصل العام لدولة الكويت دعوة لرئيس التحرير المسؤول لزيارة دولة الكويت الشقيقة خلال فترة انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2016 المقرر إجراؤها في 26 نوفمبر.

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