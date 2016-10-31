القنصل العام لدولة الكويت بدبي يزور "البيان"

قام القنصل العام لدولة الكويت الشقيقة بدبي، ذياب فرحان الرشيدي، صباح اليوم بزيارة لمقر صحيفة "البيان"، وكان في استقباله خلال الزيارة منى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول بالصحيفة.

>

> وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين صحيفة "البيان" والقنصلية الكويتية.

>

> وتم خلال اللقاء استعراض أبرز القضايا التي تمر بها المنطقة.

>

> وفي ختام الزيارة قدم القنصل العام لدولة الكويت دعوة لرئيس التحرير المسؤول لزيارة دولة الكويت الشقيقة خلال فترة انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2016 المقرر إجراؤها في 26 نوفمبر.