وزير الخارجية التونسي يزور المجر لأول مرة منذ 2008

يتوجه وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي على رأس وفد رسمي يضم مسئولين ورجال اعمال إلى بودابست عاصمة المجر في زيارة تستمر يومين بدعوة من نظيره المجري بيتر زيجارتو.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها اليوم أن الزيارة، تعد الأولى التي يؤديها وزير خارجية تونسي إلى المجر منذ عام 2008، وتعكس رغبة البلدين في تطوير علاقات التعاون الثنائي واستكشاف السبل الكفيلة بالارتقاء بها في جميع المجالات، وإعطاء دفع جديد لنسق المبادلات التجارية التي عرفت تطورا ملحوظا بين سنتي 2011 و2015 بالإضافة إلى دعم التنسيق والتشاور السياسي.

ومن المنتظر أن يتم خلال هذه الزيارة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين في ميادين السياحة والتجارة والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي.

ويمثل منتدى الأعمال التونسي المجري الذي سينعقد على هامش هذه الزيارة، فرصة للتعريف بمناخ الاستثمار في تونس، والترويج للندوة الدولية لدعم الاقتصاد والاستثمار المقرر عقدها بتونس يومي 29 و30 نوفمبر 2016، وحث القطاعين العام والخاص المجريين على المشاركة فيها بكثافة وفعالية.

وتنظم سفارة تونس ببودابست بمناسبة زيارة وزير الشؤون الخارجية معرضا بمناسبة إحياء الذكرى الستين لإرساء العلاقات التونسية المجرية، ولإحداث وزارة الشؤون الخارجية بالإضافة إلى ذكرى الثورة المجرية لسنة 1956.

أ ش أ