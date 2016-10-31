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العاهل الأردني يؤكد متانة العلاقات التاريخية مع البحرين

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العاهل الأردني يؤكد متانة العلاقات التاريخية مع البحرين العاهل الأردني يؤكد متانة العلاقات التاريخية مع البحرين

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، متانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين الأردن والبحرين، والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، بقصر الحسينية بعمان، الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني، الذي نقل إليه تحيات أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

ووفقًا لبيان صدر عن الديوان الملكي الهاشمي اليوم، فقد تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأهمية تعزيز العمل العربي المشترك في التعامل معها، وصولا إلى حلول سياسية تحقق الأمن والاستقرار فيها.

وقد حضر اللقاء وزير الداخلية الأردني سلامة حماد.

أ ش أ

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