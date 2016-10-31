تونس واليونان يبحثان توقيع اتفاقيات تعاون في عدة مجالات

يبدأ نائب وزير الخارجية اليوناني ديمتريوس مارداس غدا زيارة رسمية الى تونس وتسمر لمدة يومين يلتقي خلالها صبري باش طبجي كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية التونسية لبحث تعزيز التعاون في مجالات النقل البحري والصناعة والاستثمار والصحة.

وذكرت وزارة الشئون الخارجية التونسية في بيان لها ان زيارة المسئول اليوناني تاتي تزامنا مع افتتاح أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة التونسية اليونانيةروالتي من المنتظر أن يتم خلالها التوقيع في اختتام أشغال اللجنة، على عدد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم بين تونس واليونان في مجالات النقل البحري والصحة والصناعة والتجارة والاستثمار.

وقالت الوزارة في بيانها ان انعقاد الدورة العاشرة للجنة المشتركة التونسية اليونانية يعكس رغبة البلدين في النهوض بعلاقات التعاون الثنائي وتطويرها في مختلف المجالات.

أ ش أ