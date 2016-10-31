أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

تونس واليونان يبحثان توقيع اتفاقيات تعاون في عدة مجالات

Google+ Print
تونس واليونان يبحثان توقيع اتفاقيات تعاون في عدة مجالات تونس واليونان يبحثان توقيع اتفاقيات تعاون في عدة مجالات

نائب وزير الخارجية اليوناني، ديمتريوس مارداس _ أرشيفية

يبدأ نائب وزير الخارجية اليوناني ديمتريوس مارداس غدا زيارة رسمية الى تونس وتسمر لمدة يومين يلتقي خلالها صبري باش طبجي كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية التونسية لبحث تعزيز التعاون في مجالات النقل البحري والصناعة والاستثمار والصحة.

وذكرت وزارة الشئون الخارجية التونسية في بيان لها ان زيارة المسئول اليوناني تاتي تزامنا مع افتتاح أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة التونسية اليونانيةروالتي من المنتظر أن يتم خلالها التوقيع في اختتام أشغال اللجنة، على عدد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم بين تونس واليونان في مجالات النقل البحري والصحة والصناعة والتجارة والاستثمار.

وقالت الوزارة في بيانها ان انعقاد الدورة العاشرة للجنة المشتركة التونسية اليونانية يعكس رغبة البلدين في النهوض بعلاقات التعاون الثنائي وتطويرها في مختلف المجالات.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا