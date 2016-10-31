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السيسي يهنئ «ميشال عون» بانتخابه رئيسًا للبنان ويدعوه لزيارة مصر

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السيسي يهنئ «ميشال عون» بانتخابه رئيسًا للبنان ويدعوه لزيارة مصر السيسي يهنئ «ميشال عون» بانتخابه رئيسًا للبنان ويدعوه لزيارة مصر

الرئيس عبدالفتاح (أرشيفية)

أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا بميشال عون، حيث وجه الرئيس له التهنئة بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية اللبنانية، مؤكدًا أهمية هذه الخطوة في تدعيم الاستقرار في لبنان الشقيق وترسيخ مفهوم الدولة الوطنية بمؤسساتها.

وأشاد الرئيس بحرص مختلف القوى السياسية اللبنانية على إنهاء حالة الفراغ الرئاسي وإعلاء المصلحة الوطنية، مؤكدًا وقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق ودعمها له في مواجهة مختلف التحديات.

كما أعرب الرئيس عن خالص تمنياته للرئيس ميشال عون بالتوفيق في القيام بمهام منصبه الجديد، موجهًا له الدعوة لزيارة مصر في أقرب فرصة.

وعبر الرئيس اللبناني عن خالص شكره وتقديره للرئيس السيسي على تهنئته، مؤكدًا على خصوصية العلاقات المصرية اللبنانية وما يجمع بين البلدين من روابط تاريخية وثيقة.

كما أعرب الرئيس اللبناني عن تطلعه لتكثيف التعاون مع مصر في كافة المجالات، مشيرًا إلى ما تمثله مصر من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي.

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