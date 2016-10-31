سموحة يهزم الإسماعيلى بثنائية فى ليلة تألق «عواد»

حقق سموحة فوزًا مستحقًا على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة بمسابقة الدورى العام.

وأحرز أحمد حسن مكى لاعب سموحة هدف التعزيز الثاني لفريقه في مرمى الإسماعيلى في الدقيقة 86 من عمر المباراة قبل أن يسجل شكرى نجيب يحرز الهدف الأول للإسماعيلى فلى مرمى سموحة بعد استغلال ضربة ثابتة في إحراز هدف التعديل، واستمر ضغط الدراويش حتى نهاية المباراة في محاولة لتعزيز النتيجة قبل أن ينتهي اللقاء بفوز سموحة بنتيجة 2 / 1.

بهذه النتيجة وصل سموحة للنقطة 16 في المركز الثاني فيما توقف رصيد الإسماعيلى عند 8 نقاط في المركز الحادى عشر.