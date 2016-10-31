قائمة أكثر اللاعبين "راتبا".. رونالدو وميسي يتصدران.. والدوري الصيني يلقي بظلاله

نورهان فايد

تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الإسباني قائمة أعلى 10 لاعبين الحصول على راتب في العالم، متساويا مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، وتواجد الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، خامسا في القائمة، وشارك الدوري الصيني بإثنين من اللاعبين، بعد قيام الأندية الصينية بالتعاقد مع بعض نجوم كرة القدم بمقابل مادي ضخم.

ونشرت صحيفة "دايلي ميل" قائمة أعلى 10 رواتب للاعبي كرة القدم في العالم،وهي كالآتي:

1 - كريستيانو رونالدو (ريال مدريد):

يحصل رونالدو على 365 ألف استرليني في الأسبوع، بواقع 19 مليون استرليني في الموسم.

2 - ليونيل ميسي (برشلونة):

يتساوى ميسي مع رونالدو حيث يحصل على 365 ألف استرليني في الأسبوع، بواقع 19 مليون استرليني في الموسم.

3 - جاريث بيل (ريال مدريد):

يحصل الويلزي بيل على 346 ألف استرليني في الأسبوع، بواقع 18 مليون استرليني في الموسم.

4 - هالك (شنجهاي الصيني):

يحصل البرازيلي هالك على 317 ألف استرليني في الأسبوع، بواقع 16.5 مليون استرليني في الموسم.

5 - بول بوجبا (مانشستر يونايتد):

يحصل أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، على 290 ألف استرليني في الأسبوع، بواقع 15 مليون استرليني في الموسم.

6 - نيمار دا سيلفا (برشلونة):

يحصل نيمار على 289 ألف استرليني في الأسبوع، بواقع 15 مليون استرليني في الموسم.

7 - جرازيانو بيلي (شاندونج الصيني):

يحصل بيلي على 260 ألف استرليني في الأسبوع، بواقع 13.5 مليون استرليني في الموسم.

8 - واين روني (مانشستر يونايتد):

يحصل قائد مانشستر يونايتد على 260 ألف استرليني في الأسبوع، بواقع 13.5 مليون استرليني في الموسم.

9- زالاتان إبراهيموفيتش (مانشستر يونايتد):

يحصل إبرا على 250 ألف استرليني في الأسبوع، بواقع 13 مليون استرليني في الموسم.

10 - سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي):

يحصل الأرجنتيني على 240 ألف استرليني في الأسبوع، بواقع 12.5 مليون استرليني في الموسم.

شبكةعيونالإخبارية

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